Zugunglück in Südtirol - zwei Tote und mehrere Verletzte

26.04.2017 Brixen. Bei einem Zugunglück am Brenner in Südtirol sind zwei Bauarbeiter gestorben. Drei Menschen wurden bei dem Unfall in der Nacht in der Nähe von Brixen schwer verletzt, teilte die italienische Bahngesellschaft mit. Vermutlich war ein Bauzug aus nicht bekannten Gründen losgerollt. Auf dem Wagen sollen neben tonnenschweren Betonteilen bis zu 30 Arbeiter gewesen sein, berichtete das Südtiroler Online-Portal "stol.it". Auf der steilen Strecke prallte das Gefährt demnach anschließend mit einem weiteren Bauwagen zusammen, entgleiste und fing Feuer.