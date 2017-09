Zoll findet mehr als 70 Kilo Kokain in Avocado-Lieferung

25.09.2017 Düsseldorf. In einer Avocado-Lieferung hat der Zoll am Flughafen Düsseldorf 73 Kilogramm Kokain im Verkaufswert von mehr als 5 Millionen Euro entdeckt. Die Pakete mit je einem Kilo Kokain befanden sich in einer 5-Tonnen-Luftfrachtsendung mit den Früchten. Einige Päckchen waren beschädigt, sodass das weiße Pulver auf die Früchte rieselte. Das Flugzeug mit der Fracht war in der Dominikanischen Republik gestartet. Wie das Zollfahndungsamt Essen am Montag mitteilte, sollten Lastwagen die Sendung in die Niederlande bringen.