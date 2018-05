31.05.2018 Madrid. Zinédine Zidane ist als Trainer des Champions-League-Siegers Real Madrid zurückgetreten. Das gab der Franzose auf einer Pressekonferenz des spanischen Fußball-Rekordmeisters in Madrid bekannt. Zuvor hatten mehrere spanische Medien über den Rücktritt berichtet. Am vergangenen Samstag hatte Zidane zum dritten Mal in Folgen mit Real den Titel in der Königsklasse gewonnen.