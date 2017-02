Zehntausende protestieren in Bukarest

13.02.2017 Bukarest. Mit einem Lichtermeer in den Farben der Flagge Rumäniens haben Zehntausende am Abend in der Hauptstadt Bukarest gegen die Regierung protestiert. Die Demonstranten hielten Papierbögen in den Nationalfarben Blau, Gelb und Rot hoch und leuchteten sie mit ihren Handys an. Es war bereits der 13. Tag des Dauerprotestes gegen die sozialliberale Regierung. Ihr werfen die Demonstranten vor, nicht entschieden genug gegen die Korruption vorzugehen. In mindestens acht Städten waren Regierungsgegner auf den Straßen. Allein in Bukarest waren es schätzungsweise etwa 50 000.