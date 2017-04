Zahlreiche Motorradunfälle - mindestens drei Tote

30.04.2017 Böblingen. Bei mehreren schweren Unfällen mit Motorrädern sind in Deutschland mindestens drei Menschen gestorben. Der erste richtig warme Frühlingstag nach einer Periode mit Kälte und Regen lockte viele Fahrer mit ihren Maschinen auf die Straßen. In Hochdorf bei Esslingen stieß ein Auto mit einem 26 Jahre alten Mann auf einem Motorrad zusammen, der noch am Unfallort starb. Ein 36 Jahre alter Motorradfahrer wurde bei einem Unfall in Böblingen schwer verletzt und starb wenig später im Krankenhaus. Nahe Konstanz wurde ein 51 Jahre alter Biker getötet.