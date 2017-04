Zahl der Vogelgrippe-Fälle geht deutlich zurück

14.04.2017 Greifswald. Aufatmen bei den Geflügelhaltern: Die Zahl der Vogelgrippe-Ausbrüche und Funde von infizierten Wildvögeln in Deutschland geht deutlich zurück. Zuletzt gab es einen Ausbruch am 6. April in einem Geflügelbetrieb im Landkreis Cloppenburg in Niedersachsen. Das teilte das Friedrich-Loeffler-Institut mit. Entwarnung wollen die Forscher aber noch nicht geben. Als Grund für den Rückgang nennt das Institut unter anderem den Sonnenschein. UV-Strahlung tötet den Erreger ab.