Zahl der Toten nach Hauseinsturz in Istanbul steigt auf 21

09.02.2019 Istanbul. Drei Tage nach dem Einsturz eines hohen Wohnhauses in Istanbul ist die Zahl der Todesopfer auf 21 gestiegen. Es sei nicht sehr wahrscheinlich, dass noch weitere Opfer unter den Trümmern begraben seien, aber die Suche werde dennoch fortgesetzt, sagte Innenminister Süleyman Soylu laut CNN Turk. 14 Menschen waren lebend gefunden worden. Das Haus im Stadtteil Kartal auf der asiatischen Seite der türkischen Großstadt war am Mittwochnachmittag aus unbekannten Gründen in sich zusammengefallen.