Zahl der Todesopfer nach Anschlag in Mogadischu steigt über 90

15.10.2017 Die Anzahl der Todesopfer nach einem der wohl schwersten Selbstmordanschläge der vergangenen Zeit in Somalia ist auf mehr als 90 gestiegen. Mehrere Getötete seien am Morgen aus den Trümmern der beschädigten Gebäude in Mogadischu geborgen worden, sagte ein Polizeisprecher. Zudem seien bei dem Selbstmordanschlag am Samstag mehr als 120 Menschen verletzt worden. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag. Die Regierung macht aber die Terrormiliz Al-Shabaab verantwortlich, sie steht dem Terrornetzwerk Al-Kaida nahe.