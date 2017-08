Zahl der Opfer durch Taifun "Hato" steigt auf 17

25.08.2017 Macau. Nach dem verheerenden Taifun "Hato" ist die Zahl der Opfer in Südchina auf 17 gestiegen. Wie die Behörden der chinesischen Sonderverwaltungszone Macau mitteilten, wurde am Morgen eine weitere Leiche gefunden. Allein in der für ihre Luxushotels und Casinos bekannten Stadt kamen damit neun Menschen durch den Wirbelsturm ums Leben. Wie die "South China Morning Post" berichtete, rückten Soldaten auf Bitte der Stadtregierung aus, um bei den Rettungs- und Aufräumarbeiten zu helfen.