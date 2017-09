ZDF-"Politbarometer": Mehrheit unzufrieden mit Wahlergebnis

29.09.2017 Berlin. Zwei Drittel der Deutschen ist mit dem Ausgang der Bundestagswahl unzufrieden. Nach dem ZDF-"Politbarometer" sind nur 28 Prozent der Befragten zufrieden mit dem Ergebnis. Die Zustimmung zu einem Bündnis von CDU/CSU, FDP und Grünen ist aber gleichzeitig groß: 59 Prozent fänden ein solches Bündnis gut, 22 Prozent schlecht und 15 Prozent der Befragten ist es egal. Eine große Mehrheit rechnet damit, dass ein solches Bündnis auch tatsächlich zustande kommen wird, heißt es in der Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen. Dass die SPD in die Opposition gehen will, begrüßen 62 Prozent.