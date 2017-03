Yildirim sieht Absagen als Entscheidung gegen Demokratie

04.03.2017 Istanbul. Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim hat die Wahlkampfabsagen in Deutschland als "sehr unglückliche Entscheidung gegen Freiheiten und die Demokratie" kritisiert. Bei einem Wahlkampfauftritt in der zentralanatolischen Stadt Kirsehir sagte Yildirim, er lade die deutschen Behörden dazu ein, "ihre mit einer guten bilateralen Beziehung unvereinbare Einstellung zu überdenken." In Deutschland sind in verschiedenen Städten Wahlkampfveranstaltungen türkischer Minister abgesagt worden. Das sorgte für einen Sturm der Entrüstung in Ankara.