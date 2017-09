Wolfsburg bestätigt: Vertrag für Martin Schmidt bis 2019

18.09.2017 Wolfsburg. Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat die Verpflichtung von Martin Schmidt als Nachfolger des bisherigen Cheftrainers Andries Jonker offiziell bestätigt. Schmidt erhält einen Vertrag bis 2019. Von Jonker hatte sich der Tabellen-14. heute nach nur vier Spieltagen in der neuen Saison getrennt. Mit dem Niederländer mussten auch die Co-Trainer Uwe Speidel und Fredrik Ljungberg gehen. Schmidts Assistent in Wolfsburg wird der frühere Coach des Karlsruher SC II, Stefan Sartori. Der 50 Jahre alte Schweizer soll schon am Abend erstmals das Training leiten.