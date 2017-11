Wladimir Klitschko erhält den Bambi in der Kategorie Sport

09.11.2017 München. Der ehemalige Box-Weltmeister Wladimir Klitschko erhält in diesem Jahr den Bambi in der Kategorie Sport. "Wladimir Klitschko ist einer der erfolgreichsten Boxer aller Zeiten und war über viele Jahre Weltmeister im Schwergewicht. Als Sportler steht er für Ausdauer, Disziplin und Fairness, als Boxer für seine intelligente Technik, seine harte rechte Gerade und einen der besten Jabs der Boxgeschichte", begründete die Jury ihre Entscheidung, wie Hubert Burda Media mitteilte. Klitschko beendete seine Karriere im Schwergewicht im Sommer nach 64 Siegen in 20 Jahren.