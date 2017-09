Wirbelsturm "Maria" gewinnt an Kraft - Kategorie 5 erreicht

19.09.2017 Miami. Der Tropensturm "Maria" hat auf seinem Weg in die Karibik weiter an Stärke gewonnen. Das US-Hurrikanzentrum stufte den Sturm am Abend zu einem Hurrikan der höchsten Kategorie 5 herauf. Es wurden demnach Windstärken von bis zu 260 Kilometern pro Stunde gemessen. "Maria" war erst wenige Stunden zuvor auf 4 hochgestuft worden. Der Sturm steuert auf mehrere Karibikinseln zu. Nach der derzeitigen Prognose dürfte "Maria" einen ähnlichen Kurs wie "Irma" einschlagen. Der Rekord-Hurrikan hatte vor rund zwei Wochen in der Karibik und in Florida erhebliche Verwüstungen angerichtet.