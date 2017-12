Wintereinbruch in Deutschland - viele Regionen eingeschneit

03.12.2017 Hannover. Pünktlich zum ersten Advent hat ein Wintereinbruch vielen Regionen in Deutschland mehrere Zentimeter Schnee gebracht. Vor allem im südlichen Niedersachsen, im Norden Hessens sowie in Sachsen-Anhalt schneite es, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Auch in niedrigeren Lagen bildeten sich dünne Schneedecken. In Niedersachsen gab es glättebedingte Unfälle, wobei es nach bisherigem Stand bei Blechschäden blieb. Im Bahnverkehr zwischen Hannover und Würzburg gab es Verspätungen, genauso wie am Frankfurter Flughafen.