William und Kate in Heidelberg angekommen

20.07.2017 Heidelberg. Prinz William und Herzogin Kate sind auf ihrer Deutschlandreise am Mittag in der Unistadt Heidelberg angekommen. Hunderte Schaulustige begrüßten die britischen Royals bei Regenwetter mit viel Jubel und schwenkten kleine Union-Jack-Fähnchen. William und Kate sind ohne ihre Kinder Charlotte und George von Berlin nach Heidelberg gereist. Am Deutschen Krebsforschungszentrum wurden sie von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann begrüßt. Später sind noch ein Altstadtbummel und eine Ruderregatta auf dem Neckar geplant.