Wieder starker Regen und Gewitter in einigen Regionen

10.07.2017 Für die Region Berlin-Brandenburg besteht wieder die Gefahr von Unwettern. Bis zum Abend könne es zu schweren Gewittern mit heftigem Regen von 30 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit kommen, warnte der Deutsche Wetterdienst. Lokal begrenzt seien sogar extreme Niederschläge von mehr als 40 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde möglich. Der Deutsche Wetterdienst warnte auch in Sachsen-Anhalt und Sachsen vor Gewittern und starkem Regen. Erst vor anderthalb Wochen hatte sintflutartiger Regen in Berlin und Brandenburg zu starken Überschwemmungen geführt.