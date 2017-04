Wieder die Achillessehne: Nowitzki verletzt sich bei Dallas-Sieg

03.04.2017 Milwaukee. Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat wieder Probleme an der Achillessehne. Der Würzburger musste beim 109:105 seiner Dallas Mavericks bei den Milwaukee Bucks vorzeitig das Parkett verlassen. "Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Bereits in der ersten Halbzeit habe ich meine Achillessehne gespürt", sagte Nowitzki nach dem NBA-Spiel. Zwar hielt der 38-Jährige bis zum Beginn des vierten Viertels durch. "Doch dann machte es keinen Sinn mehr, auch damit es nicht noch schlimmer wird". Nowitzki musste wegen Problemen an der Achillessehne bereits über 20 Spiele aussetzen.