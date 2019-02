Wieder Warnstreiks im öffentlichen Dienst

27.02.2019 Berlin. Kurz vor der nächsten Verhandlungsrunde im Tarifstreit im öffentlichen Dienst der Länder gehen die Warnstreiks heute weiter. Kitas, Schulen und Teile der Verwaltung werden in Berlin bestreikt. In Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg werden laut Verdi einzelne Dienststellen bestreikt, in Hessen die Uniklinik Frankfurt. Auch in Bayern sollen Unikliniken bestreikt werden. Bei einer Großkundgebung in Bremen will auch Verdi-Chef Frank Bsirske sprechen. Morgen startet in Potsdam die womöglich entscheidende Verhandlungsrunde.