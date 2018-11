Wettersatellit "Metop-C" von Kourou ins All gestartet

07.11.2018 Kourou. Der europäische Wettersatellit "Metop-C" ist vom Weltraumbahnhof Kourou im südamerikanischen Französisch-Guayana planmäßig gestartet. "Bis jetzt ist alles in Ordnung", sagte Ruth Evans von der Europäischen Wettersatelliten-Organisation Eumetsat nach dem Start. "In einer Stunde werden wir genau wissen, ob alles geklappt hat." Mit dem ersten Signal der Sonde rechneten die Fachleute gegen 3.10 Uhr MEZ. Der Raumflugkörper soll in einer Umlaufbahn von 817 Kilometern über der Erde Daten messen und sammeln, die die Wettervorhersage und die Klimaüberwachung verbessern.