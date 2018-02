Wette mit DiCaprio verloren - Tätowierung für Tom Hardy

01.02.2018 Los Angeles. Der britische Schauspieler Tom Hardy hat nach einer verlorenen Wette mit Leonardo DiCaprio sein Wort gehalten. Die Folge: Auf seinem rechten Oberarm prangt nun die Tätowierung "Leo Knows All", wie die US-Zeitschrift "Hollywood Reporter" berichtete. Die verlorene Wette sprach Hardy bereits 2016 im "Esquire"-Interview an. Vor der damaligen Oscar-Verleihung hatte er mit seinem Co-Star aus "The Revenant - Der Rückkehrer" gewettet, dass er selbst bestimmt keine Nominierung als Nebendarsteller erhalten werde. Hauptdarsteller DiCaprio sagte das Gegenteil voraus und behielt Recht.