"Werk ohne Autor" geht bei den Golden Globes leer aus

07.01.2019 Los Angeles. Das Künstlerporträt "Werk ohne Autor" des deutschen Regisseurs Florian Henckel von Donnersmarck ist bei der Verleihung der Golden Globes leer ausgegangen. Den Preis in der Sparte "bester nicht-englischsprachiger Film" holte in der Nacht zu Montag der mexikanische Film "Roma" von Oscar-Preisträger Alfonso Cuarón. Das in Schwarz und Weiß gedrehte Familienporträt schildert das Leben von Haushälterinnen im Mexiko der 70er Jahre. Im vergangenen Januar hatte das deutsche NSU-Drama "Aus dem Nichts" von Fatih Akin den Golden Globe als bester Auslandsfilm gewonnen.