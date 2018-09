Weltklimarat beginnt Beratungen zum 1,5-Grad-Ziel

01.10.2018 Forscher aus aller Welt beraten von heute an in Südkorea über das Ziel des Pariser Klimaabkommens, die Erderwärmung auf 1,5 Grad beschränken zu können. Nach seiner Sitzung bis zum 5. Oktober in Incheon will der auch Weltklimarat genannte zwischenstaatliche Ausschuss einen Sonderbericht dazu veröffentlichen. Ein Kernteam von 91 Autoren und 250 weitere Forscher haben dafür laut IPCC-Deutschland 6000 Publikationen von rund 24 000 Experten analysiert. Der Bericht wird auch Grundlage für den nächsten UN-Klimagipfel im Dezember im polnischen Katowice sein.