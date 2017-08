Weitere 14 Betriebe mit Fipronil-Eiern in den Niederlanden

05.08.2017 Amsterdam (dpa) – In den Niederlanden sind weitere 14 Betriebe vorübergehend geschlossen worden, in denen mit dem Insektizid Fipronil verunreinigte Eier gefunden wurden. Nach Angaben der Kontrollbehörde für Lebensmittel in Utrecht waren die Betriebe keine registrierten Kunden des Reinigungsbetriebes, der das Insektizid verbotenerweise verwendete. Sie hatten aber dennoch Geschäftsbeziehungen mit ihm. In einzelnen Läden seien heute noch Eier aus den Regalen genommen worden. Mittlerweile gehe man aber davon aus, dass keine verunreinigten Eier mehr im Handel seien.