Weiter Kämpfe um Mossul - Leiden der Zivilisten dauert an

10.07.2017 Mossul. Trotz des von den Irakern gefeierten Sieges über den IS in Mossul geht die Schlacht um die bisherige Hochburg der Dschihadisten weiter. Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat hielten heute noch immer kleine Gebiete am Fluss Tigris. Dort rückte die Armee gegen die verbliebenen Extremisten vor, wie das irakische Staatsfernsehen meldete. Menschenrechtler warnten, auch das Leiden der Zivilisten sei noch lange nicht beendet. Die Vereinten Nationen erklärten, noch immer seien rund 700 000 Menschen aus Mossul vertrieben.