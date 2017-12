Weil fordert mehr Mittel vom Bund für Flüchtlingsintegration

+++EILMELDUNG+++ Bombenattrappe in Potsdam war Erpressungsversuch

Das verdächtige Paket am Potsdamer Weihnachtsmarkt geht auf eine Erpressung des Paketdienstes DHL zurück. Die am Freitag an eine Apotheke am Weihnachtsmarkt gesendete Lieferung mit einem Polenböller stehe in diesem Zusammenhang, sagte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD).