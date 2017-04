Weggefährten nehmen Abschied von Chuck Berry in St. Louis

10.04.2017 St. Louis. Familie und Freunde haben von Rock'n'Roll-Legende Chuck Berry Abschied genommen. Am Sonntag zogen sie US-Medienberichten zufolge am offenen Sarg des Musikers vorbei, der im "Pageant"-Club in St. Louis aufgebahrt war. "Wir werden ihn im Stil des Rock'n'Roll ehren. Wir werden hier nicht sitzen und traurig sein", leitete der Geistliche Alex I. Peterson die Trauerfeier ein. Mehrere Musiker erwiesen ihrem Vorbild die letzte Ehre. Berry war am 18. März im Alter von 90 Jahren gestorben.