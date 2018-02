Weder Kölsch noch Alt: Neues Bier für Köln und Düsseldorf

03.02.2018 Düsseldorf. An Karneval soll es erstmals ausgeschenkt werden, das neue Einheitsbier für das Rheinland: Költ. Während die drei Erfinder des Biers - Hans Berlin, Matthias Ross und Henning Barkey - noch nach einer Brauerei suchen, die die Flaschenabfüllung übernimmt, sollen die ersten 800 Liter Költ bereits am Donnerstag zum Altweiber-Karneval in Monheim fließen, der Stadt auf der Bier-Grenze zwischen Köln und Düsseldorf. Költ sei ein Craft-Bier - also echte Handarbeit, sagt Berlin. Für das Bier-Start-up haben die Macher ihr Startkapital im Internet per Crowdfunding-Kampagne eingesammelt.