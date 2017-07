Wasserrationierung in Rom vorerst vom Tisch

29.07.2017 Rom. Eine angedrohte Rationierung von Trinkwasser in Rom ist vorerst vom Tisch. Die Region Latium einigte sich mit dem Wasserversorger, dass doch noch bis 1. September Wasser aus dem nahe gelegenen Bracciano-See gepumpt werden darf. Viele Teile Italiens leiden derzeit unter extremer Trockenheit und Hitze. Der Wasserversorger Acea hatte mit einer Wasserrationierung in der Millionenstadt gedroht, falls wie von den Behörden zunächst angeordnet kein Wasser mehr aus dem See entnommen werden dürfe.