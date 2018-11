Was Schweinsteiger in Deutschland besser findet

09.11.2018 Berlin. Der frühere Fußballweltmeister und Ex-Bayern- München-Star Bastian Schweinsteiger, der zurzeit mit seiner Frau, Ex-Tennisprofi Ana Ivanović, in Chicago lebt, sieht einige Vorzüge an seiner Heimat Deutschland. Bei der "Men of the Year"-Gala des Magazins "GQ" in Berlin ließ er sich auf ein Spiel der Moderatorin Barbara Schöneberger ein, die ihn fragte, welche drei Dinge ihm schnell einfielen, die in Deutschland besser seien als in den USA. "Autofahren, Familie und Essen" lautete seine Antwort.