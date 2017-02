Warnstreik des Bodenpersonals an Flughäfen in Berlin und Hamburg

08.02.2017 Berlin (dpa) – Wegen eines Warnstreiks des Bodenpersonals müssen sich Fluggäste in Berlin und Hamburg am Morgen auf Wartezeiten und Flugausfälle einstellen. Grund ist ein Tarifkonflikt um bessere Bezahlung, Arbeitszeiten und Aufstiegsmöglichkeiten. An den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld hat die Gewerkschaft Verdi rund 2000 Bodenservice-Mitarbeiter zwischen 5.00 und 11.00 Uhr zum Ausstand aufgerufen. Zum Bodenservice zählen zum Beispiel Check-in und Gepäckabfertigung. In Hamburg sollen Mitarbeiter der Flugzeug- und Gepäckabfertigung und des Terminal-Busverkehrs streiken.