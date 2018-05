Wall Street unbeeindruckt von Iran-Entscheid

08.05.2018 New York. Die US-Aktienmärkte haben nur kurz und sparsam auf den Rückzug der USA aus dem Atomdeal mit dem Iran reagiert und kaum verändert geschlossen. US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, die ausgesetzten US-Wirtschaftssanktionen gegen Iran sollen in voller Härte wieder zum Tragen kommen. Der Dow Jones Industrial pendelte im Handelsverlauf mehrmals um die Null-Linie und endete mit einem minimalen Plus von 0,01 Prozent bei 24 360,21 Punkten. Der Eurokurs reagierte auf Trumps Entscheidung ebenfalls nur moderat und notierte zuletzt bei 1,1864 Dollar.