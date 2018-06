Wall Street: Dow stagniert - Kursrekorde bei Tech-Werten

05.06.2018 New York. Nach dem starken Start in die Woche hat der US-Aktienmarkt an Dynamik eingebüßt. Zwar stiegen die Kurse der drei Tech-Schwergewichte Apple, Amazon und Microsoft auf neue Höchstmarken. Auch der Technologie-Index Nasdaq Composite erreichte früh ein Rekordhoch. Er gab die Gewinne anschließend aber teilweise wieder ab. Der Dow Jones Industrial gab um 0,06 Prozent auf 24 799 Punkte leicht nach. Der Eurokurs erholte sich im US-Devisenhandel von vorausgegangenen Verlusten, die Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,1714 US-Dollar gehandelt.