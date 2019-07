Wall Street: Aussicht auf Niedrigzinsen beflügelt nicht mehr

25.07.2019 New York. Der Glaube an weiterhin großzügige Währungshüter war für die Anleger an den US-Börsen kein Kaufargument mehr. Am Tag nachdem der marktbreite S&P 500 und die Nasdaq-Indizes neue Rekorde schrieben ging es nun für alle New Yorker Indizes bergab. Der Dow Jones Industrial fiel um 0,47 Prozent auf 27 140 Punkte. Der Kurs des Euro schwankte nach dem Zinsentscheid der EZB. Zuletzt wurden in New York jedoch auf Vortagsniveau wieder 1,1146 Dollar gezahlt.