Walfangsaison in Norwegen startet

31.03.2017 Oslo. Zum Start der Walfangsaison in Norwegen Anfang April haben Tierschützer erneut die erhöhte norwegische Quote für den Fang von Zwergwalen beklagt. Laut zuständigem Ministeriums dürfen in diesem Jahr 999 Tiere gefangen werden. Im vergangenen Jahr lag die Quote bei 880. In den letzten zwei Jahrzehnten habe Norwegen seine Waljagd systematisch ausgebaut, kritisierte Sandra Altherr von Pro Wildlife. Norwegen hatte gegen ein Moratorium, das seit 1986 gegen den kommerziellen Walfang gilt, Einspruch erhoben.