Waldbrände in Griechenland - EU drückt Mitgefühl aus

24.07.2018 Brüssel. Angesichts der verheerenden Waldbrände in Griechenland mit Dutzenden Toten hat EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl ausgedrückt. "Mit schwerem Herzen habe ich davon erfahren, dass viele Menschen auf tragische Weise in den verheerenden Feuern in Athen ihr Leben verloren haben", schrieb Juncker in einem Brief an Premierminister Alexis Tsipras. In diesen schweren Zeiten stehe man Seite an Seite mit den griechischen Behörden und Menschen, schrieb Juncker.