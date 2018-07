Wahlkommission: Hun Sen kann in Kambodscha weiter regieren

29.07.2018 Phnom Penh. In Kambodscha kann Dauer-Ministerpräsident Hun Sen nach einer äußerst umstrittenen Parlamentswahl weiter regieren. Nach Angaben der Wahlkommission gewann die regierende Volkspartei CCP die Wahl klar. Nach ersten inoffiziellen Ergebnissen vom Abend kann sie sogar mit mehr als 80 Prozent rechnen. Hun Sen ist in dem südostasiatischen Staat schon seit 1985 an der Macht. Die wichtigste Oppositionspartei CNRP ließ er vergangenes Jahr verbieten, so dass er keinerlei ernsthafte Konkurrenz hatte.