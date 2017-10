Wahlkampf-Endspurt in Niedersachsen

14.10.2017 Hannover. Einen Tag vor der Landtagswahl in Niedersachsen kämpfen CDU und SPD weiter um die Gunst der Wähler. Nach letzten Umfragen zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. SPD-Chef Schulz tritt heute in Lehrte auf und später mit Ministerpräsident Stephan Weil in Hildesheim. CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann bekommt Unterstützung vom ehemaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten und jetzigen Europa-Abgeordneten David McAllister. Die SPD liegt laut der neuesten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen mit 34,5 Prozent anderthalb Punkte vor der CDU.