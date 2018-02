Wahl des neuen Saar-Ministerpräsidenten am 1. März

22.02.2018 Saarbrücken. Tobias Hans soll am 1. März zum neuen Ministerpräsidenten des Saarlandes und damit zum Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer gewählt werden. Den Termin teilte der Landtag in Saarbrücken mit. Kramp-Karrenbauer wechselt als CDU-Generalsekretärin nach Berlin. Der bisherige CDU-Fraktionschef Hans war am Montag vom Parteivorstand und der Fraktion zum Nachfolger von "AKK" nominiert worden. Das Saarland wird seit 2012 von einer schwarz-roten Koalition regiert.