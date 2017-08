WM-Qualifikation: 0:4-Pleite für Niederländer in Frankreich

31.08.2017 Berlin. Nach einem Debakel müssen die Niederlande mehr denn je um die Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland bangen. Der WM-Dritte von Brasilien 2014 verlor 0:4 in Frankreich und wäre als Vierter der Europa-Qualifikationsgruppe A derzeit nicht einmal in den Playoffs dabei. Frankreich führt nun vor Schweden, das 2:3 in Bulgarien verlor. Die Niederlande empfangen den Gruppen-Dritten Bulgarien am Sonntag zum direkten Duell.