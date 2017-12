Wärmerekord an Silvester?

31.12.2017 Offenbach. Gut möglich, dass der Silvestertag einen Wärmerekord aufstellt: Die Temperaturen liegen bei 7 Grad an der Ostsee und 16 in der Südhälfte Deutschlands. Am Oberrhein steuerten die Werte auf "ungewöhnlich milde 18 Grad" zu. Ob der Silvester-Rekord geknackt wird, stehe erst am späten Nachmittag fest, sagte Christoph Hartmann von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. Der bisherige Rekord liege bei 17,0 Grad, sagte Hartmann der dpa. Aufgestellt wurde er in Müllheim bei Freiburg - das war 1961.