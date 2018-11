Vorfall beim Auto-Wiegen: Geldstrafe für Vettel

10.11.2018 São Paulo. Nach einem Vorfall beim Wiegen seines Ferrari während der Qualifikation zum Formel-1-Rennen von Brasilien ist Sebastian Vettel mit einer Verwarnung und einer Geldstrafe von 25 000 Euro bestraft worden. Der Hesse war in der Qualifikation, in der er schließlich Zweiter hinter Mercedes-Mann Lewis Hamilton wurde, den Vorgaben eines Offiziellen beim Wiegen nicht vorschriftsgemäß nachgekommen. Bei der "nicht fahrlässigen" Wegfahrt von der Kontrollwaage in der Boxengasse zerstörte Vettel die Apparatur.