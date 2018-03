Vor Merkel-Wahl: Schulz zurück im Bundestag

13.03.2018 Berlin. Nach der Genesung von einer schweren Grippe hat der zurückgetretene SPD-Vorsitzende Martin Schulz seine Arbeit im Bundestag wieder aufgenommen. Er wurde am Dienstag in der Fraktion unter anderem vom SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach freudig begrüßt. Schulz will Angela Merkel am Mittwoch im Bundestag mit den anderen SPD-Abgeordneten wieder zur Bundeskanzlerin wählen. "Martin Schulz nimmt als Abgeordneter an den Sitzungen teil", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil der Deutschen Presse-Agentur.