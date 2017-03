Von der Leyen fordert Anerkennung für Nato-Engagement

25.03.2017 Berlin. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat die USA zur Würdigung des deutschen Engagements in der Nato aufgefordert. Die USA müssten "anerkennen, was die einzelnen Nationen im Alltag zur Nato beitragen", sagte von der Leyen der italienischen Zeitung "La Repubblica". So engagiere sich die Bundesrepublik bei der Unterstützung der osteuropäischen Bündnispartner, im Kosovo und im Rahmen der Mission "Resolute Support" in Afghanistan.