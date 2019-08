Volle Auftragsbücher am Bau - bester Juni seit 25 Jahren

23.08.2019 Wiesbaden. Der Immobilienboom beschert der Baubranche beste Geschäfte. Im Juni dieses Jahres verzeichneten die Betriebe im Bauhauptgewerbe so viele neue Aufträge wie seit 25 Jahren nicht mehr. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes summierten sich die Neuaufträge in Unternehmen mit mindestens 20 Beschäftigten nominal auf rund 7,6 Milliarden Euro. Das waren 2,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Einen höheren Auftragseingang in einem Juni hatte es zuletzt 1994 mit 7,9 Milliarden Euro gegeben.