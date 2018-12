31.12.2018 Nach dem Auftaktsieg des Japaners Ryoyu Kobayashi geht die 67. Vierschanzentourneee heute in Garmisch-Partenkirchen in die nächste Runde. Im letzten Skisprung-Wettkampf des Jahres geht es für die Athleten ab 14.00 Uhr um die 50 Plätze für das Springen am Neujahrstag. Favorit ist nach seinem Auftaktsieg in Oberstdorf der Japaner Kobayashi, auch Markus Eisenbichler hat nach seinem zweiten Platz viel Selbstbewusstsein.