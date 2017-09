Vierjährige kommt bei Reitunfall ums Leben

23.09.2017 Jüterbog. Ein vierjähriges Mädchen ist beim Reiten in Brandenburg vom Pferd gestürzt und seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Unfall sei es am Mittag am Kloster Zinna in Jüterbog geschehen, teilte die Polizei mit. Ein Junge habe das Pferd des Mädchens geführt, als sich das Tier erschrocken habe und durchgegangen sei. Die Vierjährige stürzte, blieb aber mit dem Fuß im Steigbügel hängen und wurde von dem Pferd mitgeschleift. Das Mädchen starb noch am Unfallort.