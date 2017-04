Vier Tote bei Explosionen in Feuerwerksfabrik in Portugal

04.04.2017 Lissabon. Mindestens vier Menschen sind bei mehreren Explosionen in einer Feuerwerksfabrik in Portugal ums Leben gekommen. Das Unglück geschah laut Zivilschutz aus noch unbekannter Ursache in der Gemeinde Ferreiros de Avões, etwa 350 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Lissabon. Da noch drei bis vier Mitarbeiter vermisst würden, steige die Opferzahl womöglich noch, schreibt die Zeitung "Público". Die Explosionen geschahen kurz vor Feierabend kurz nacheinander. Ein größerer Brand wird immer noch bekämpft.