Viele Verletzte bei S-Bahn-Unfall in Barcelona

28.07.2017 Barcelona. Schock in der morgendlichen Rushhour in Barcelona: Bei einem S-Bahn-Unfall sind mindestens 48 Menschen verletzt worden. Das Unglück geschah in einem zentralen Bahnhof der Stadt. Fünf Menschen erlitten schwere Verletzungen, darunter auch der Zugführer, teilt der Notdienst von Katalonien mit. Viele Verletzte wurden auf dem Bahnsteig behandelt. Einige weinten und standen unter Schock. Laut Medien kam der S-Bahn-Zug nicht rechtzeitig zum Stehen und krachte gegen einen Prellbock am Bahnsteigende.