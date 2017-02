Viel Zuspruch und große Erwartungen an Bundespräsident Steinmeier

13.02.2017 Berlin. Die Wahl von Frank-Walter Steinmeier zum neuen Bundespräsidenten ist überwiegend positiv aufgenommen worden. Kanzlerin Angela Merkel sagte, Steinmeier werde ein hervorragender Bundespräsident "in schwierigen Zeiten" sein. Die Linke forderte den neuen Bundespräsidenten auf, sich für den sozialen Zusammenhalt in Deutschland einzusetzen. Steinmeier hatte nach seiner Wahl am Sonntag zu einem mutigen Kampf gegen Populismus und für Freiheit und Demokratie in Europa aufgerufen.